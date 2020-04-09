В Одессе обезвредили опасную банду. Подробности и фото

В Одессе полиция задержала двоих членов преступной группы, которая специализировалась на грабежах.

Оперативными мероприятиями было установлено организатора и всех участников банды. Все они жители Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Жертвами грабителей становились исключительно посетители развлекательных заведений. После выхода преступники сопровождали граждан к их домам и там, угрожая физической расправой, грабили. Также правоохранители установили людей, которые занимались скупкой краденных вещей и ценностей.

Сейчас задержаны организатор группировки и его помощник. В их квартирах и других подозреваемых в грабежах полицейские нашли 4 200 долларов 162 000 гривен, оружие, ювелирные украшения и другие вещи, которые могут принадлежать потерпевшим.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

Граждане, которые могли пострадать от рук этой банды могут звонить в полицию по телефонам 102 или +38 (048) 779-44-26.

В Одессе обезвредили опасную банду od.npu.gov.ua

В Одессе обезвредили опасную банду od.npu.gov.ua

В Одессе обезвредили опасную банду od.npu.gov.ua

В Одессе обезвредили опасную банду od.npu.gov.ua

В Одессе обезвредили опасную банду od.npu.gov.ua

В Одессе обезвредили опасную банду od.npu.gov.ua

В Одессе обезвредили опасную банду od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе дерзкие грабители выкрали из автомобиля 50 тысяч долларов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!