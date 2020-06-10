В Одессе ночью обвалился жилой дом. Фото

Происшествия 07:42, 10.06.2020 Обновлено: 07:45, 10.06.2020

10 июня в 3:09 в Одессе обвалилась часть четырехэтажного дома по адресу Ясная, 10. Жильцы экстренно эвакуированы.

Как сообщил Telegram-канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в доме 1912 года постройки было 10 квартир. Из 37 зарегистрированных жильцов в здании на момент аварии находилось 24 человека. Всех их вывезли.

В Одессе ночью обвалился жилой дом
Telegram-канал ГСЧС

Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Частично повреждены 4 квартиры, в которых проживало 10 человек. При обрушении была повреждена газовая труба, место порыва сразу обнаружить не удалось. Из-за сильного запаха газа в воздухе спасатели не смогли приступить к разбору завалов.

В Одессе ночью обвалился жилой дом
УСИ

ГСЧС проинформировала о привлечении к работам на месте аварии 33 человек личного состава и 4 единицы техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из-за работ на стройплощадке обвалился соседний жилой дом.

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