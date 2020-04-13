В Одессе неизвестные избили и похитили мужчину. Фото, видео

В Одессе на улице избили и похитили молодого мужчину. После избиения его затолкали в авто и увезли в неизвестном направлении.

Преступление произошло ночью 13 апреля на проспекте Небесной Сотни в спальном районе на поселке Таирова. О произошедшем правоохранителям рассказали взволнованные родители похищенного, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Родители рассказали, что сына увезли на автомобиле BMW. Сразу же описание машины получили все дежурящие экипажи. Вскоре подходящая под ориентировку иномарка была остановлена неподалеку от места преступления – на улице Львовской.

В автомобиле находились потерпевший и двое мужчин. При обыске в салоне были найдены ножи, пистолет, телескопическая дубинка и балаклавы. Задержанных передали следственной группе.

В Одессе неизвестные избили и похитили мужчину Facebook / Патрульная полиция Одесской области

В Одессе неизвестные избили и похитили мужчину Facebook / Патрульная полиция Одесской области

В Одессе неизвестные избили и похитили мужчину Facebook / Патрульная полиция Одесской области

В Одессе неизвестные избили и похитили мужчину Facebook / Патрульная полиция Одесской области

В Одессе неизвестные избили и похитили мужчину Facebook / Патрульная полиция Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе трое мужчин похитили на улице подростка. Парня силой затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Похитителей вскоре задержали.