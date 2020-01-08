В Одессе неадекват "захватил" аэропорт: первое фото и подробности с места ЧП

В Одессе неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию аэропорта, сбив шлагбаум, а после ворвался в терминал и закричал о заложенной в терминале бомбе. Из аэропорта пришлось эвакуировать пассажиров и персонал.

Инцидент произошел около 8 часов утра 8 января, сообщили в пресс-службе Одесского аэропорта.

“Мужчина на микроавтобусе cнес шлагбаум возле нового терминала, ворвался в здание и начал кричать, что аэропорт заминирован. До прибытия правоохранительных органов, нарушитель был задержан охраной аэропорта. Был проведен тщательный осмотр здания и прилегающей территории следственно-оперативной группой, кинологами и взрывотехниками”, – сообщили в пресс-службе аэропорта.

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По состоянию на 10:30 утра аэропорт уже работает в штатном режиме.

В свою очередь, экс-советник начальника областной полиции Руслан Форостяк написал на своей странице в Facebook, что нарушитель был в балаклаве и куртке с надписью “Совесть”.

Отметим, что, кроме Одесского аэропорта, утром 8 января правоохранители также проверяли сообщения о бомбах в зданиях городского совета и СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесском аэропорту сотрудники СБУ вскрыли механизм вымогательства взяток таможенниками у коммерсантов за беспрепятственный провоз товаров. Оперативники установили, что сотрудники таможенного поста систематически вымогали деньги за оформление одежды, которую бизнесмены ввозили из стран Ближнего Востока.

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