В Одессе не сдержали обещания, данные Зеленскому: танкер Delfi остался лежать у пляжа

Первая попытка поднять танкер Delfi на одесском пляже "Дельфин" к сроку, обозначенному президентом Украины Владимиром Зеленским, оказалась неудачной. Вторую попробуют предпринять в четверг, 23 июля.

Координатор подъема танкера совладелец компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер на своей странице в Facebook написал, что операция оказалась более сложной, чем предполагалось ранее. Но ее продолжат.

“Пробуем разложить все по полочкам еще раз.

Ситуация: Delfi правым бортом лежит на бетонном волнорезе, крепко зацепился носом и повредил правый борт по всей длине корпуса. Для его эвакуации судовладелец нанял компанию Smart Marine Concept, которая разработала план, согласовала его с капитаном Одесского порта и выполняет все работы, кроме буксирных.

Буксирные работы взяла на себя P&O Maritime Ukraine, участвуя в проекте как вспомогательный сервис, выполняющий вводные подрядчика. К разработке проекты мы не имели и не имеем никакого отношения”, – написал Ставницер.

По его словам, выходные показали, что проект разработан не эффективный. Снять Delfi с волнолома не удалось – не выдержал кормовой канат. Сейчас водолазы продолжают облегчать судно, а подрядчик готовит стальные тросы.

“Вторая попытка предварительно назначена на четверг. Если она снова закончится неудачей, руководство операцией перейдет к АМПУ. В этом случае мы готовы подключаться плотнее, направлять своих инженеров и участвовать на всех этапах. Скорее всего, нужно будет пересматривать проект, возможно, менять подрядчика и начинать гораздо более масштабные работы. К сожалению, это может занять немало времени”, – отметил бизнесмен.

Первоначальный план по подъему танкера оказался неэффективным (Facebook Андрея Ставницера)

Вторую попытку предпримут 23 июля (Facebook Андрея Ставницера)

Он также уточнил, что подобные операции никогда и нигде в мире не проходили легко и быстро. Это абсолютно нормальная практика, когда такие масштабные проекты удаются не с первого раза, чудес тут ждать не стоит.

Тем временем в соцсетях обсуждают дедлайн, который назначил президент Украины Владимир Зеленский для подъема танкера.

Журналист и блогер Юрий Романенко предложил поставить напротив танкера виселицу.

“Помнится, там Зеленский давал срок до 20 июля с танкером "Делфи". Сегодня 20 июля, а танкер, я так понимаю, на месте. Как надо было и как придется наводить порядок в стране. По приезду в Одессу президент должен был поставить виселицу аккурат напротив злосчастного танкера. И в случае если танкер остался бы на месте, то просто тупо повесить ответственное лицо. И вешать их до того момента, пока танкер стоял бы на месте. Да, жестоко. Да, не по-европейски. Но в нашей стране никакой другой язык прожорливые мыши не поймут”, – написал блогер.

Журналист предложил напротив танкера установить виселицу (Faсеbook Юрия Романенко)

Народный депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова в Twitter назвала операцию по подъему танкера провальной пиар-акцией.

Татьяна Плачкова назвала операцию по подъему танкера провальной пиар-акцией (Twitter Татьяны Плачковой)

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