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В Одессе не сдержали обещания, данные Зеленскому: танкер Delfi остался лежать у пляжа

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Происшествия
2,0 т.
Вторую попытку поднять такер Delfi предпримут 23 июля

Вторую попытку поднять такер Delfi предпримут 23 июля.

Первая попытка поднять танкер Delfi на одесском пляже "Дельфин" к сроку, обозначенному президентом Украины Владимиром Зеленским, оказалась неудачной. Вторую попробуют предпринять в четверг, 23 июля.

Координатор подъема танкера совладелец компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер на своей странице в Facebook написал, что операция оказалась более сложной, чем предполагалось ранее. Но ее продолжат.

“Пробуем разложить все по полочкам еще раз.

Ситуация: Delfi правым бортом лежит на бетонном волнорезе, крепко зацепился носом и повредил правый борт по всей длине корпуса. Для его эвакуации судовладелец нанял компанию Smart Marine Concept, которая разработала план, согласовала его с капитаном Одесского порта и выполняет все работы, кроме буксирных.

Буксирные работы взяла на себя P&O Maritime Ukraine, участвуя в проекте как вспомогательный сервис, выполняющий вводные подрядчика. К разработке проекты мы не имели и не имеем никакого отношения”, – написал Ставницер.

По его словам, выходные показали, что проект разработан не эффективный. Снять Delfi с волнолома не удалось – не выдержал кормовой канат. Сейчас водолазы продолжают облегчать судно, а подрядчик готовит стальные тросы.

“Вторая попытка предварительно назначена на четверг. Если она снова закончится неудачей, руководство операцией перейдет к АМПУ. В этом случае мы готовы подключаться плотнее, направлять своих инженеров и участвовать на всех этапах. Скорее всего, нужно будет пересматривать проект, возможно, менять подрядчика и начинать гораздо более масштабные работы. К сожалению, это может занять немало времени”, – отметил бизнесмен.

Первоначальный план по подъему танкера оказался неэффективным

Первоначальный план по подъему танкера оказался неэффективным (Facebook Андрея Ставницера)

Вторую попытку предпримут 23 июля

Вторую попытку предпримут 23 июля (Facebook Андрея Ставницера)

Он также уточнил, что подобные операции никогда и нигде в мире не проходили легко и быстро. Это абсолютно нормальная практика, когда такие масштабные проекты удаются не с первого раза, чудес тут ждать не стоит.

Тем временем в соцсетях обсуждают дедлайн, который назначил президент Украины Владимир Зеленский для подъема танкера.

Журналист и блогер Юрий Романенко предложил поставить напротив танкера виселицу.

“Помнится, там Зеленский давал срок до 20 июля с танкером "Делфи". Сегодня 20 июля, а танкер, я так понимаю, на месте. Как надо было и как придется наводить порядок в стране. По приезду в Одессу президент должен был поставить виселицу аккурат напротив злосчастного танкера. И в случае если танкер остался бы на месте, то просто тупо повесить ответственное лицо. И вешать их до того момента, пока танкер стоял бы на месте. Да, жестоко. Да, не по-европейски. Но в нашей стране никакой другой язык прожорливые мыши не поймут”, – написал блогер.

Журналист предложил напротив танкера установить виселицу

Журналист предложил напротив танкера установить виселицу (Faсеbook Юрия Романенко)

Народный депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова в Twitter назвала операцию по подъему танкера провальной пиар-акцией.

Татьяна Плачкова назвала операцию по подъему танкера провальной пиар-акцией

Татьяна Плачкова назвала операцию по подъему танкера провальной пиар-акцией (Twitter Татьяны Плачковой)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаКрушение танкера Delfi у Одессы
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