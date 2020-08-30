В Одессе националисты устроили драку с представителями ЛГБТ. Фото и видео

Борис Бондарь Происшествия 19:41, 30.08.2020 Обновлено: 19:41, 30.08.2020

В центре Одессы проведение Марша равенства закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами.

Об этом сообщила Думская. Фестиваль "Одесса-Прайд 2020" проходил на Приморском бульваре (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На мероприятие пришли и активисты организации "Традиция и порядок". Они стали оскорблять собравшихся нецензурной лексикой, в результате чего между двумя группами возникла потасовка.

Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ, несмотря на присутствие правоохранителей, которые охраняли ЛГБТ-марш. Полицейским удалось развести участников конфликта по разные стороны Думской площади, однако в толпе возникло несколько драк, в том числе с участием правоохранителей.

В результате четырех активистов задержали, а один полицейский получил серьезное ранение. Его с места происшествия увезла "скорая".

Фестиваль "Одесса-Прайд 2020" проходил на Приморском бульваре.
Думская
В толпе возникло несколько драк.
Думская
Полицейским удалось развести враждующих по разные стороны Думской площади.
Думская
На мероприятие пришли и активисты организации "Традиция и порядок".
Думская
Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ.
Думская
Четырех активистов задержали полицейские.
Думская
Между представителями ЛГБТ и националистами возникла потасовка.
Думская
Националисты оскорбляли собравшихся нецензурной лексикой.
Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, за шесть лет проведения в Киеве Марша равенства число его участников выросло от 80 человек до 8 тысяч. Об этом рассказали правозащитница и соорганизатор "КиевПрайд-2019" София Лапина и директор "КиевПрайд-2019" Руслана Панухник.

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