В Одессе Нацгвардейцы задержали домушников "на горячем"

В Одессе бойцы Нацгвардии за двое последних суток задержали нескольких квартирных воров.
Первый случай произошел вечером 21 февраля на ул. Ивана и Юрия Лип. Патруль гвардейцев заметил граждан, которые пытались проникнуть в квартиру на первом этаже через окно, распилив металлические решетки, сообщает пресс-служба Нацгвардии (чтобы посмотреть фотографии, доскролльте страницу до конца).
В Одессе бойцы Нацгвардии задержали домушников
Пресс-служба Нацгвардии
При виде военного наряда, граждане побежали с сумкой в руках, которую во время движения попытались выбросить. Одного из воров удалось догнать.
После проверки его личности по информационной базе "Армор" установлено, что данный гражданин неоднократно пытался проникнуть в чужое жильё.
В сумке мужчины были найдены пневматические ножницы и отвертка.
На следующий день, 22 февраля в городе-спутнике Одессы Черноморске наряд гвардейцев заметил прохожего, который вдруг начал двигаться ускоренным шагом в противоположном направлении от военного наряда, чем вызвал подозрение.
Догнав данного гражданина и проведя поверхностную проверку, в его левом кармане был обнаружен полиэтиленовый прозрачный пакет в котором находились кольца, серьги и цепочка из золота. А во внутреннем левом кармане куртки была обнаружена цепочку и крестик из серебра. Откуда у мужчины эти ювелирные изделия, он объяснить не смог.
Оба преступника были задержаны и доставлены в отделы полиции, ведется следствие.
В Одессе бойцы Нацгвардии задержали домушников
Пресс-служба Нацгвардии
В Одессе бойцы Нацгвардии задержали домушников
Пресс-служба Нацгвардии
В Одессе бойцы Нацгвардии задержали домушников
Пресс-служба Нацгвардии
В Одессе бойцы Нацгвардии задержали домушников
Пресс-служба Нацгвардии
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве арестовали квартирного вора-рекордсмена, за плечами которого десятки преступлений.
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