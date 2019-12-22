В Одессе насмерть разбился байкер. Видео

В Одессе на Ивановском мосту 22 декабря погиб водитель мотоцикла YAMAXA, который врезался в отбойник.

Байкер ехал в сторону рынка "7 километр". Об этом сообщает telegram-канал xydessa (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Как пишут коллеги, скорая, которая оперативно прибыла к месту ДТП, не смогла спасти мотоциклиста. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

В Одессе насмерть разбился байкер xydessa/telegram (скриншот)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на перекрестке улицы Грушевского и Ленинградского шоссе 45-летний водитель Mitsybishi L 200 на полной скорости "догнал" грузовик DAF, который остановился на красный сигнал светофора. Водитель кроссовера погиб.

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