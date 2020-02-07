В Одессе нашли очередной пакет с деньгами: теперь – в "новой мэрии"

В Одессе нашли пакет с крупной суммой денег. Они были спрятаны в служебном туалете в здании "новой мэрии" на улице Косовской.

Почти 30 тысяч гривен в национальной валюте нашел работник муниципалитета, пишет Dumskaya со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Обнаружив пакет, чиновник вызвал правоохранителей. Прибыв на место, полицейские вскрыли пакет и пересчитали содержимое. Там оказалось 28500 гривен в купюрах, достоинством 200 и 500 гривен.

Далее "денежная" история приобретает странный оборот. Вскоре после приезда полиции неожиданно объявилась хозяйка кругленькой суммы. Ею оказалась сотрудница коммунального учреждения "Одесреклама", которой правоохранители вернули деньги и уехали.

В Одессе нашли очередной пакет с деньгами (иллюстрация) glavcom

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Одесской области вернул в банк 200 тысяч гривен, которые потерял экипаж инкассаторского автомобиля. Пакет с деньгами случайно выпал из машины. Необычную находку нашел возле жилого дома работник КП "Муниципальная стража" города Южный.

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