В Одессе нашли авто, сбившее девушку на ночной дороге: водитель бросил ее умирать

Полиция установила авто, которое могло сбить 29-летнюю девушку на дороге под Одессой, в районе рынка "7-й километр".

Транспортное средство с характерными для ДТП повреждениями нашли в течение суток после того, как было найдено тело жертвы, сказано на сайте ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Уточняется, что автомобиль находился на закрытой территории в Сухом Лимане. Его изъяли на штрафплощадку для проведения ряда экспертиз в рамках досудебного расследования в производстве по ч.2 ст.286 УК.

Авто нашли в течение суток после обнаружения тела. od.npu.gov.ua

Машина, которая могла сбить девушку. od.npu.gov.ua

Также установлен владелец автомобиля – это 33-летний житель Одессы. Полицейские выясняют, кто был за рулем в момент наезда на женщину. Следствие продолжается.

Одежда погибшей. od.npu.gov.ua

Ранее в полиции сообщили, что, согласно акту судебно-медицинского обследования тела, женщина умерла от травматического шока, вызванного многочисленными повреждениями головы, туловища, рук и ног.

Одежда погибшей была обнаружена в 200-х метрах от ее тела в поле. Труп водители нашли ночью на дороге.

Жертвой стала 29-летняя женщина. od.npu.gov.ua

Обнаженное тело нашли на дороге. od.npu.gov.ua

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Как писал OBOZREVATEL, в Одессе 14 августа автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с внедорожником, пострадал мужчина-санитар.

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