В Одессе наркоман-неадекват убил охранника и ранил другого. Фото и видео

В Одессе в Суворовском районе 30-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения зашел в один из гаражных кооперативов и без причины ударил охранника кирпичом по голове и ножом в сердце. Тот умер на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

После убийца пошел в гаражи на соседней улице и набросился с ножом на другого охранника. 60-летний мужчина своевременно отреагировал на удар в шею и спас себе жизнь, отделавшись порезом.

После звонков прохожих и сообщения представителей охранной фирмы, которых вызвал пострадавший, преступника оперативно задержала полиция. Им оказался 30-летний житель райцентра Беляевка. Он объяснил свои агрессивные и неадекватные действия тем, что пребывал под действием наркотиков.

Задержанному объявили подозрение по двум статьям: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 (незавершенное покушение на убийство) Уголовного кодекса. Следствие продолжается.

В Одессе наркоман-неадекват убил охранника и ранил другого od.npu.gov.ua

В Одессе наркоман-неадекват убил охранника и ранил другого od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на оживленной улице расстреляли семью. Стрелка удалось оперативно задержать сотрудникам полиции охраны. По словам прохожих, преступник был в неадекватном состоянии.

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