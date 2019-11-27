В Одессе накрыли рассадник сталинизма: сеть разозлило видео

В Одессе на улице Марсельской патриоты нашли рассадник сталинизма. В небольшом павильоне по ремонту техники они обнаружили три портрета и бюст Сталина, а также один портрет Дзержинского.

Об этом сообщил активист Демьян Ганул на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе накрыли рассадник сталинизма Демьян Ганул/Facebook (скриншот)

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В связи с нарушением закона о декоммунизации Ганул написал заявление в полицию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, депутат Одесского горсовета от "Оппоблока" Богдан Гиганов раскрасил фасад своего офиса в желто-синие цвета, чтобы его не разрисовывали активисты. До этого одесские патриоты сделали несколько надписей у входа в депутатский офис, оставив там еще и траурный венок. Общественность обвинила Гиганова в любви к Путину и России после того, как он засветился в одном из пропагандистских ток-шоу на росТВ.

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