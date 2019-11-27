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29 ноября • обновлено в 11:57
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В Одессе накрыли рассадник сталинизма: сеть разозлило видео

3.3т
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В Одессе на улице Марсельской патриоты нашли рассадник сталинизма. В небольшом павильоне по ремонту техники они обнаружили три портрета и бюст Сталина, а также один портрет Дзержинского.

Об этом сообщил активист Демьян Ганул на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе накрыли рассадник сталинизма

В Одессе накрыли рассадник сталинизма

Демьян Ганул/Facebook (скриншот)

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В связи с нарушением закона о декоммунизации Ганул написал заявление в полицию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, депутат Одесского горсовета от "Оппоблока" Богдан Гиганов раскрасил фасад своего офиса в желто-синие цвета, чтобы его не разрисовывали активисты. До этого одесские патриоты сделали несколько надписей у входа в депутатский офис, оставив там еще и траурный венок. Общественность обвинила Гиганова в любви к Путину и России после того, как он засветился в одном из пропагандистских ток-шоу на росТВ.

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Автор
Михаил Бардин
Персона
Иосиф Сталин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы активисты
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Сталин в Украину прыйдэ, порядок навэдэ! Слава Украине! Сталину Слава!
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2
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Активисты, патриоты - кажется эти слова становятся ругательными.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
ахаха, б@ндеровцы как обычно, стуча в кастрюли и завывая "Сало уронили! Героям - сала" побежали стучать в гестапо . Ущербные чмoшники.
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