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12 марта • обновлено в 11:27
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В Одессе наглый автохам на тротуаре набросился на велосипедиста. Видео

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В Одессе автохам набросился с кулаками на велосипедиста, потому что тот "мешал" ему выехать с тротуара на проезжую часть.

Происшествие случилось на перекрестке проспектов Небесной сотни и Академика Глушко. Об этом сообщили в коммунальном учреждении "Центр 077" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Нарушителя зафиксировали камеры. Информация о нем передана в управление Патрульной полиции Одессы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, d Одессе на углу проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези 28 января внедорожник автохама провалился под землю.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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