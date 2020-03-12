В Одессе автохам набросился с кулаками на велосипедиста, потому что тот "мешал" ему выехать с тротуара на проезжую часть.

Происшествие случилось на перекрестке проспектов Небесной сотни и Академика Глушко. Об этом сообщили в коммунальном учреждении "Центр 077" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Нарушителя зафиксировали камеры. Информация о нем передана в управление Патрульной полиции Одессы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, d Одессе на углу проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези 28 января внедорожник автохама провалился под землю.

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