В Одессе горожане перекрыли трамвайные пути, заблокировав движение трамваев на поселке Котовского. Люди протестуют против ограничений по количеству перевозимых городским транспортом пассажиров, введенных властями в связи с карантином из-за коронавируса.

Видео скопившихся трамвайных вагонов на маршруте №7 опубликовало интернет-издание "КЕКС" (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео видны с десяток трамваев, которые простаивают из-за акции протеста на трамвайных путях. Люди требуют, чтобы в вагоны пускали по 20 пассажиров.

"Не пускают больше 10 человек в вагоны вместо 20" – прокомментировала за кадром автор видео.

В Одессе начались первые протесты против карантина kekc.news (скрин)

Напомним, в Украине введены ограничения по количеству пассажиров, перевозимых одновременно общественным транспортом. Так, маршрутки, трамваи и троллейбусы, согласно постановлению Кабмина, не должны набирать одновременно более 10 пассажиров.

С 19 марта мэрия Одессы пообещала ввести жесткий контроль за соблюдением этой нормы.

"С 19 марта 2020 года – в соответствии с решениями центральных органов власти по ограничению количества пассажиров (не более 10 человек) – подвижной состав предприятия "Одесгорэлектротранс" не будет осуществлять движение по маршруту в случае превышения предусмотренного количества пассажиров", – отмечается в обращении мэрии к одесситам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе сотрудники Патрульной полиции якобы оштрафовали водителя одной из маршруток за то, что в салоне находилось более 10 человек. Очевидцы утверждают, что данный случай произошел днем 18 марта.

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