В Одессе начали поднимать затонувший танкер: не обошлось без ЧП. Фоторепортаж

Происшествия 15:16, 18.07.2020 Обновлено: 15:47, 18.07.2020

В субботу, 18 июля, в Одессе началась операция по подъему затонувшего танкера "Делфи" (Delfi).

Как сообщает "Думская", работы по накачке понтонов стартовали в 06:00. Между пляжем и танкером постоянно курсируют катера, доставляя водолазов к месту работ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На расстояние около 100 метров подошли буксиры, на них завели тросы, чтобы дернуть затонувшее судно для постановки на киль.

Однако при попытке дернуть танкер у одного из буксиров порвался канат.

Из-за этого операция может прерваться и продолжиться в воскресенье.

В Одессе началась операция по подъему затонувшего танкера
dumskaya.net
Работы по подъему танкера Delfi в Одессе стартовали в 06:00
dumskaya.net
Между одесским пляжем и танкером постоянно курсируют катера
dumskaya.net
На буксиры завели тросы, чтобы дернуть затонувший танкер
dumskaya.net
У одного из буксиров, тянувшего танкер Delfi, порвался канат
dumskaya.net

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Одесса Происшествия

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