В Одессе начали поднимать затонувший танкер: не обошлось без ЧП. Фоторепортаж
В субботу, 18 июля, в Одессе началась операция по подъему затонувшего танкера "Делфи" (Delfi).
Как сообщает "Думская", работы по накачке понтонов стартовали в 06:00. Между пляжем и танкером постоянно курсируют катера, доставляя водолазов к месту работ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На расстояние около 100 метров подошли буксиры, на них завели тросы, чтобы дернуть затонувшее судно для постановки на киль.
Однако при попытке дернуть танкер у одного из буксиров порвался канат.
Из-за этого операция может прерваться и продолжиться в воскресенье.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие танкер Delfi под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказался эвакуироваться и подавать сигнал SOS без разрешения судовладельца.
Выяснилось. что из пробоины на танкере вытекало горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу поручил чиновникам убрать затонувший танкер Delfi до 20 июля.
15 июля из судна снова вылилось горючее.