В Одессе на свалке в шалаше нашли маленькую девочку. Фото

В Одессе на улице Судостроительной на свалке в шалаше жила маленькая девочка. Ребенка нашли волонтеры.

Малышку, которую бросил отец, передали в Дом ребенка №1. Об этом сообщает Odessa . online со ссылкой на волонтера Наталью Самохину (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам начальника одесской службы по делам детей Юлии Никандровой, у отца девочки не было денег, чтобы ее содержать, и он просто оставил дочь на свалке с незнакомыми людьми.

Сейчас с малышкой все хорошо, после карантинных мероприятий она общается со сверстниками.

В Одессе на свалке в шалаше нашли маленькую девочку odessa.online

В Одессе на свалке в шалаше нашли маленькую девочку odessa.online

В Одессе на свалке в шалаше нашли маленькую девочку odessa.online

Как ранее сообёщал OBOZREVATEL, в Одесской области в Захарьевском районе дети случайно уронили чайник с кипятком на своего 5-месячного брата. Их 27-летняя мать, у которой пятеро детей, решила лечить ребенка самостоятельно. Мальчик, у которого были обожжены голова и туловище, умер на следующий день.

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