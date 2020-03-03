В Одессе на улице Пушкинской вечером 2 марта вспыхнул пожар в жилом доме. Спасатели, которые прибыли на место, установили, что возгорание произошло на первом этаже в кладовке под лестницей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

При тушении огня на одного из спасателей рухнул лестничный пролет. Пожарного с травмами доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

На ликвидацию ЧП понадобилось около часа. Из дома по запасной лестнице были эвакуированы 9 человек, из которых 2 детей. Погибших и пострадавших среди жильцов нет. Площадь возгорания составила 5 кв. м. Причина пожара устанавливается.

В Одессе на спасателя во время пожара рухнул лестничный пролет od.dsns.gov.ua

В Одессе на спасателя во время пожара рухнул лестничный пролет od.dsns.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе горел очередной памятник архитектуры. В ночь на 1-е марта в центре города вспыхнул пожар в многоэтажном здании на улице Греческой, 20.

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