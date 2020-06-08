В Одессе в понедельник, 8 июня, ВАЗ-2101 наехал на четверых несовершеннолетних, которые переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе.
Пресс-служба областной полиции сообщила, что ДТП случилось на перекрестке Адмиральского проспекта и улицы Судостроительный около 14:00.
Трое подростков 2008 и 2007 года рождения получили незначительные травмы, один ребенок 2008 года рождения доставлен в больницу с рваными ранами ног, передает "Думская".
ДТП в Одессе
Фото: Демьян Ганул / "Думская"
Копы отметили, что за рулем авто находился 29-летний водитель. Он наехал на детей, когда осуществлял разворот на Люстдорфскую дорогу. По данным журналистов, у мужчины не было прав и документов на машину.
Общественный активист Демьян Ганул рассказал "Думской", что среди пострадавших были как мальчики, так и девочки.
ДТП в Одессе
Фото: Демьян Ганул / "Думская"
По его словам, водитель с "группой поддержки" оказывал давление и угрожал полицейским и родителям детей. Он якобы препятствовал работе следователя и эвакуации автомобиля.
"Мы как ответственные граждане прибыли на место происшествия и обеспечили общественный порядок со всеми процедурами согласно закону", – сказал Ганул.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
ДТП в Одессе
Фото: Демьян Ганул / "Думская"
ДТП в Одессе
Фото: Демьян Ганул / "Думская"
Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Вересневое Ривненского района 7 июня произошло масштабное ДТП с грузовиком и тремя "легковушками". Погибли четыре человека, есть пострадавшие.
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