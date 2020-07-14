В Одессе мужчина напоил и изнасиловал девушку-подростка. Видео

Тимур Григоренко Происшествия 14:23, 14.07.2020 Обновлено: 14:59, 14.07.2020

В Одессе 34-летний мужчина подозревается в изнасиловании 16-летней девушки. Полиция провела задержание, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ Одесской области, пострадавшая сама обратилась к правоохранителям.

"В Гидропарке "Лузановка" незнакомец предложил несовершеннолетний подвезти ее домой и девушка согласилась на предложение. По словам потерпевшей, по дороге мужчина купил ей две бутылки слабоалкогольного напитка, которые она выпила, а потом вывез в безлюдное место и воспользовался беспомощным состоянием для удовлетворения своих половых потребностей", – говорится в сообщении.

В Одессе мужчина изнасиловал девушку

Полиция провела розыскные меры и установила личность подозреваемого. Им оказался житель Киевского района Одессы, которого потерпевшая опознала.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 17-летняя девушка обвинила полицейского в изнасиловании.

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