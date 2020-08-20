В Одессе мотоциклист сбил женщину с детьми: очевидцы устроили самосуд. Фото и видео ДТП

Мотоциклист сбил на "зебре" женщину с детьми .

В Одессе 19 августа водитель мотоцикла на пешеходном переходе по улице Семена Палия сбил женщину с двумя детьми. В аварии пострадавшие получили незначительные травмы.

При этом некоторые очевидцы происшествия попытались наказать мотоциклиста. Видео инцидента опубликовали местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что ДТП произошла около 19:30 вечера. Женщина с маленькими детьми переходила дорогу по пешеходному переходу возле остановки "Крыжановка" и в этот момент их сбил мотоцикл.

В Одессе мотоциклист сбил на "зебре" женщину с двумя детьми (odessa.online)

При падении одесситка поломала руку, а ее дети получили незначительные травмы. Всех их все равно госпитализировали в больницу.

ДТП произошла на пешеходном переходе по улице Семена Палия (odessa.online)

Тем временем свидетели аварии случившегося пытались устроить самосуд над мотоциклистом – они начали избивать мужчину, пока их не остановили другие. Так, избитому тоже понадобилась медицинская помощь.

Очевидцы пытались устроить самосуд над мотоциклистом (odessa.online)

(Источники видео: Telegram-каналы "Одесса как она есть" и "ХО")

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция установила авто, которое могло сбить 29-летнюю девушку на дороге под Одессой, в районе рынка "7-й километр". Транспортное средство с характерными для ДТП повреждениями обнаружили в течение суток после того, как было найдено тело жертвы.

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