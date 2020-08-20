В Одессе мотоциклист сбил женщину с детьми: очевидцы устроили самосуд. Фото и видео ДТП

19 августа водитель мотоцикла на "зебре" по улице Семена Палия в Одессе наехал на женщину с двумя детьми
В аварии пострадавшие получили незначительные травмы, их госпитализировали в больницу
При этом некоторые очевидцы происшествия попытались наказать мотоциклиста за содеянное
Мотоциклист сбил на "зебре" женщину с детьми .
В Одессе 19 августа водитель мотоцикла на пешеходном переходе по улице Семена Палия сбил женщину с двумя детьми. В аварии пострадавшие получили незначительные травмы.
При этом некоторые очевидцы происшествия попытались наказать мотоциклиста. Видео инцидента опубликовали местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что ДТП произошла около 19:30 вечера. Женщина с маленькими детьми переходила дорогу по пешеходному переходу возле остановки "Крыжановка" и в этот момент их сбил мотоцикл.
В Одессе мотоциклист сбил на "зебре" женщину с двумя детьми (odessa.online)
При падении одесситка поломала руку, а ее дети получили незначительные травмы. Всех их все равно госпитализировали в больницу.
ДТП произошла на пешеходном переходе по улице Семена Палия (odessa.online)
Тем временем свидетели аварии случившегося пытались устроить самосуд над мотоциклистом – они начали избивать мужчину, пока их не остановили другие. Так, избитому тоже понадобилась медицинская помощь.
Очевидцы пытались устроить самосуд над мотоциклистом (odessa.online)
(Источники видео: Telegram-каналы "Одесса как она есть" и "ХО")
Как сообщал OBOZREVATEL, полиция установила авто, которое могло сбить 29-летнюю девушку на дороге под Одессой, в районе рынка "7-й километр". Транспортное средство с характерными для ДТП повреждениями обнаружили в течение суток после того, как было найдено тело жертвы.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!