В Одессе мощный пожар вспыхнул в детском парке. Фото и видео

В Одессе в парке Горького ранним утром 16 января сгорел детский аттракцион.

Пожарные тушили огонь полчаса. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Площадь возгорания составила 50 кв. м. Причина пожара в комплексе "Лабиринт" устанавливается. Погибших и пострадавших нет. Огонь тушили 9 спасателей с 2 единицами техники.

В Одессе мощный пожар вспыхнул в детском парке Думская

В Одессе мощный пожар вспыхнул в детском парке Думская

В Одессе мощный пожар вспыхнул в детском парке Думская

В Одессе мощный пожар вспыхнул в детском парке Думская

В Одессе мощный пожар вспыхнул в детском парке Думская

В Одессе мощный пожар вспыхнул в детском парке Думская

В Одессе мощный пожар вспыхнул в детском парке Думская

В Одессе мощный пожар вспыхнул в детском парке Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику управления ГСЧС в Одесской области Виктору Федорчаку. Его подозревают в ненадлежащем выполнении служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

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