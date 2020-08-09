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В Одессе молодая компания попала в страшное ДТП. Фото 18+

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Происшествия
5,5 т.
Пассажиров в крови забрала скорая

Пассажиров в крови забрала скорая. rusunion

В ночь на воскресенье, 9 августа, в Одессе на улице Атамана Головатого произошло ДТП с пострадавшими.

Как сообщает Telegram-канал "Одесса INFO", молодая компания на BMW врезалась в дерево (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В авто находилось трое парней, которые получили серьезные травмы, и девушка, которая незначительно пострадала.

Парней забрали в больницу, один из них без сознания. Девушку осмотрели в скорой.

Фото и видео 18+

Telegram "Одесса INFO"

Telegram "Одесса INFO"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре подросток за рулем устроил ДТП с грузовиком: куски авто разбросало по дороге.

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