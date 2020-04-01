В Одессе после преждевременных родов на дому скончался новорожденный.
В домашних условиях неожиданно родила 28-летняя одесситка, находившаяся на 7 месяце беременности, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Родив малыша, мать сразу вызвала "скорую". Но спасти младенца не удалось – ребенок скончался по дороге в больницу. Медики сообщили об этом правоохранителям, которые открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай").
Причины смерти младенца установит экспертиза. Роженицу в данный момент обследуют врачи. Предварительно, женщина не состояла на учете в женской консультации.
В Одессе младенец умер после домашних родов
m.azh.kz
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области засыпало грунтом двоих людей. Спасатели достали тела без признаков жизни. Трагедия случилась на берегу Хаджибейского лимана в селе Алтестово Беляевского района.
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