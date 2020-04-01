В Одессе после преждевременных родов на дому скончался новорожденный.

В домашних условиях неожиданно родила 28-летняя одесситка, находившаяся на 7 месяце беременности, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Родив малыша, мать сразу вызвала "скорую". Но спасти младенца не удалось – ребенок скончался по дороге в больницу. Медики сообщили об этом правоохранителям, которые открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай").

Причины смерти младенца установит экспертиза. Роженицу в данный момент обследуют врачи. Предварительно, женщина не состояла на учете в женской консультации.

В Одессе младенец умер после домашних родов m.azh.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области засыпало грунтом двоих людей. Спасатели достали тела без признаков жизни. Трагедия случилась на берегу Хаджибейского лимана в селе Алтестово Беляевского района.

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