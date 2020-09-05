В Одессе мать закрыла 3-летнего сына в квартире на несколько дней: от голода жевал пакет

В Одессе мать закрыла в квартире 3-летнего сына и ушла на несколько дней.

Как сообщает 24 канал, это заподозрили соседи с первого этажа, когда у них начал протекать потолок, поскольку малыш в поисках воды открыл душ. Отмечается, что ребенка забрали работники соцслужб с полицейскими, вытащив его через огромную дыру в дверях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Когда правоохранители попали в квартиру, ребенок сидел под кроватью и от голода жевал пакет с сахаром, он был весь грязный и в ссадинах.

"В квартире была антисанитария, не было еды. Это самое страшное, что увидели работники правоохранительных органов и соцслужбы – ребенок был грязный, ходил в туалет туда, где мог ходить", – рассказала руководитель службы по делам детей горсовета Одессы Юлия Никандрова.

В квартире была антисанитария. Скриншот видео

Ребенок ходил в туалет, где мог. Скриншот видео

По словам соседей, мать ребенка часто выпивает и употребляет наркотики, сейчас она на 5 месяце беременности – это уже третий ее ребенок. Кроме Володи, которого мать часто оставляет одного, у женщины есть старшая дочь, за которой присматривает бабушка.

"Она могла его оставить 8-месячного, положить подушку, приложить бутылочку. Ребенок все время оставался один. Было такое, что он мог голый выбежать и бегать здесь по улице", – сообщила соседка Елена.

На данный момент мальчик находится в детском доме, соцработники готовят документы, чтобы лишить мать родительских прав. При этом, сообщается, что она уже приходила в службу и требовала вернуть ребенка. Суд состоится через месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина носила двухмесячного ребенка в клетчатой сумке. Правоохранители забрали малыша до выяснения обстоятельств.

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