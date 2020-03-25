В Одессе мать с ребенком выпали из окна на пятом этаже. Обе пострадавших живы.

Происшествие произошло в одной из 5-этажек на улице Ицхака Рабина в Малиновском районе Одессы, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Молодая женщина выпала из окна вместе с 7-летней девочкой. О происшествии сразу сообщил в полицию прохожий.

Обе выпавшие живут в этом доме. Они живы. С тяжелыми травмами их забрала “скорая”.

Девочка сообщила правоохранителям ужасные подробности – мать вытолкнула ее из окна, после чего выбросилась сама.

Опросить 49-летнюю женщину пока невозможно – она без сознания. По предварительной информации, женщина состоит на учете у психиатра.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 115 УК Украины "покушение на убийство". Обстоятельства происшествия будут установлены следствием.

В Одессе мать вытолкнула ребенка из окна 5 этажа и выпрыгнула сама (иллюстрация) regnum.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, пациентов с открытой формой туберкулеза стали переселять в бывшее стационарное отделение для больных ВИЧ/СПИДом, расположенное на Агрономической улице Одессы.

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