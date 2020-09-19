В Одессе мать избила 2-летнего ребенка на глазах у прохожих: мальчика забрала скорая. Фото

Алексей Титофф Происшествия 13:57, 19.09.2020 Обновлено: 13:58, 19.09.2020

В Одессе мать на глазах у десятков прохожих избила своего ребенка. Мальчика 2,5 лет с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга доставили в больницу.

Об этом в Facebook сообщила глава службы по дела детей Одесского горсовета Юлия Никандрова. Она отметила, что женщина была доставлена в полицию. Сам же избитый ребенок находился в сознании, но в был в стрессовом состоянии.

"По словам очевидцев, женщина находилась не в адекватном состоянии. Со слов очевидцев, жестокость женщины вышла за все грани человечности", – говорится в сообщении.

Сотрудник службы по делам детей Ирина Прокопенко с мальчиком
Facebook/Юлия Никандрова

Никандрова подчеркнула, что сотрудник службы по делам детей Ирина Прокопенко лично сопровождала ребенка с медиками в больницу.

Глава ведомства отметила, что мать мальчика будет ждать уголовное дело, ней занимается полиция.

Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области 7-летнюю девочку с недостатками слуха и речи избивала родная мать.

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Одесса Происшествия

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