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20 февраля • обновлено в 23:31
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В Одессе маршрутчик избил парня, заступившегося за мать с ребенком. Видео

2.5т
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Водитель маршрутки №190 в Одессе избил одессита, вступившегося за молодую мать с ребенком в коляске, которую тот не пускал в автобус.

Инцидент произошел на конечной остановке маршрутки на Итальянском бульваре в конце января, но известно об этом стало лишь сейчас. Об этом говорится в сюжете "Думской-TV" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца)

Водитель маршрутки избил одессита

Водитель маршрутки избил одессита

Думская-TV

Чтобы помочь женщине, одессит самостоятельно открыл заднюю дверь автобуса, за что и поплатился.

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"Водитель мне ничего не сказал, он просто вылетел из маршрутки и начал бить. Он сломал мне нос, толкнул ту женщину, она потеряла сознание. Приехала полиция, скорая, и меня окровавленного отвезли в больницу", – сообщил пострадавший Евгений.

Сам же водитель автобуса сразу после драки уехал по своему маршруту.

Пострадавшие рассказывают, что написали заявление в полицию, но там не привлекли водителя к ответственности. Как отмечается в официальном ответе полиции, правоохранители не смогли установить личность водителя-дебошира.

Вместе с тем,в компании-перевозчике заявили, что знают о ситуации и отстранили дебошира от работы на три дня, предупредив его, что в случае повторения ситуации расторгнут с ним договор.

Пострадавший одессит Евгений

Пострадавший одессит Евгений

Думская-TV

Полиция не нашла водителя маршрутки, избившего пассажира

Полиция не нашла водителя маршрутки, избившего пассажира

Думская-TV

Водитель маршрутки избил одессита

Водитель маршрутки избил одессита

Думская-TV

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе жесткая драка маршрутчиков парализовала центр города.

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Автор
Андрей Шорохов
Место
Украина Одесса
Теги
Драка водитель маршрутки новости Одессы
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