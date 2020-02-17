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17 февраля • обновлено в 19:19
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В Одессе лихач едва не снес беременную на пешеходном переходе: видео попало в сеть

1.8т
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В Одессе водитель чуть не задавил беременную девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Инцидент произошел на ул Ак. Филатова, 26. Видео с регистратора попутного автомобиля было опубликовано в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе лихач едва не снес беременную на пешеходном переходе

В Одессе лихач едва не снес беременную на пешеходном переходе

На видео заметно, что водитель белой иномарки с затонированными стеклами даже и не подумал остановиться перед пешеходным переходом и пролетел в нескольких метрах от беременной девушки.

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В свою очередь, автор видеоролика не смог сдержать эмоций.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, автохам в Одессе чуть не задавил женщину с малышом в коляске.

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Место
Украина Одесса
Теги
ДТП в Одессе новости Одессы
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