В Одессе лихач едва не снес беременную на пешеходном переходе: видео попало в сеть

В Одессе водитель чуть не задавил беременную девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
Инцидент произошел на ул Ак. Филатова, 26. Видео с регистратора попутного автомобиля было опубликовано в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В Одессе лихач едва не снес беременную на пешеходном переходе
На видео заметно, что водитель белой иномарки с затонированными стеклами даже и не подумал остановиться перед пешеходным переходом и пролетел в нескольких метрах от беременной девушки.
В свою очередь, автор видеоролика не смог сдержать эмоций.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, автохам в Одессе чуть не задавил женщину с малышом в коляске.
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