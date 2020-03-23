В Одессе местный прокурор заразился COVID-19 – СМИ

В Одессе у одного из местных прокуроров якобы обнаружили новый коронавирус COVID-19.

Об этом изданию "Думская" в понедельник, 23 марта, сообщил источник в правоохранительных органах.

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По его данным, прокурор П. дней десять назад прилетел из Египта. Сначала никаких симптомов не было, но на днях у него поднялась температура. Мужчину увезли в Киев, где госпитализировали. Экспресс-тест подтвердил диагноз COVID-19.

Журналисты отметили, что 23 марта в прокуратуре, где работал инфицированный, провели дезинфекцию. Всем контактировавшим с правоохранителем людям посоветовали самоизолироваться.

Коронавирус в Одессе Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, в Верховную Раду внесли законопроект депутата из фракции "Слуга народа" Александра Качуры, согласно которому Кабинет министров на период пандемии коронавируса будет устанавливать цены на товары первой необходимости, в частности медицинские маски. Спекулянтов предложено наказывать штрафами и уголовной ответственностью.

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