В Одессе коронавирус подозревают уже у 17 человек: все подробности

В Одессе с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализированы 17 человек
Десятеро из них попали в больницы за минувшие сутки. Об этом на сессии горсовета 18 марта сообщила главврач Одесской городской инфекционной клинической больницы Светлана Лаврюкова.
Угроза коронавируса в Одессе
В основном это молодые люди, которые ранее посещали страны с эпидемией коронавируса,
По ее словам, у этих пациентов – признаки респираторной инфекции в различных сочетаниях - повышение температуры, кашель, насморк. Состояние - удовлетворительное и средней тяжести. На данный момент ожидаются результаты анализов.
Лаврюкова подчеркнула, что положительных ответов на коронавирус в город пока не поступало.
Напомним, что по состоянию на 17 марта в Одессе и области подозревали коронавирус у 11 человек.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за коронавируса отменили призыв в армию.
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