Главная Новости
18 марта • обновлено в 14:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Одессе коронавирус подозревают уже у 17 человек: все подробности

753
Читать материал на украинском

В Одессе с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализированы 17 человек

Десятеро из них попали в больницы за минувшие сутки. Об этом на сессии горсовета 18 марта сообщила главврач Одесской городской инфекционной клинической больницы Светлана Лаврюкова.

Угроза коронавируса в Одессе

Угроза коронавируса в Одессе

В основном это молодые люди, которые ранее посещали страны с эпидемией коронавируса,

По ее словам, у этих пациентов – признаки респираторной инфекции в различных сочетаниях - повышение температуры, кашель, насморк. Состояние - удовлетворительное и средней тяжести. На данный момент ожидаются результаты анализов.

Лаврюкова подчеркнула, что положительных ответов на коронавирус в город пока не поступало.

Напомним, что по состоянию на 17 марта в Одессе и области подозревали коронавирус у 11 человек.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за коронавируса отменили призыв в армию.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Теги
ЧП в Одессе новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги