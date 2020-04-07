Главная Новости
7 апреля • обновлено в 10:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики: подробности и оперативные фото

921
Читать материал на украинском

Одесские полицейские, задержанные накануне при получении взятки, пытались организовать сбыт наркотиков.

Кроме 3-х тысяч долларов, которые копы требовали от наркодиллера за непривлечение его к уголовной ответственности, они настаивали на том, чтобы задержанный продавал именно их "зелье", сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Двоих сотрудников Управления полиции охраны (младшего инспектора и полицейского-водителя) задержали 6 апреля при получении 400 долларов, ставших последней частью суммы в 1150 долларов, получение которой удалось задокументировать. При этом выяснилось, что копы заставляли задержанного торговать наркотиками, которые они ему предоставят.

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики

Facebook / ГБР

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (сбыт наркотиков группой лиц) и по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики

Facebook / ГБР

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики

Facebook / ГБР

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики

Facebook / ГБР

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики

Facebook / ГБР

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики

Facebook / ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе задержали известного "вора в законе" Автандила Кобешавидзе, известного под прозвищем Авто Копала. Он приехал в Украину из России, где за статус в криминальной иерархии предусмотрена уголовная ответственность.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одесса Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги