В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики: подробности и оперативные фото

Одесские полицейские, задержанные накануне при получении взятки, пытались организовать сбыт наркотиков.

Кроме 3-х тысяч долларов, которые копы требовали от наркодиллера за непривлечение его к уголовной ответственности, они настаивали на том, чтобы задержанный продавал именно их "зелье", сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Двоих сотрудников Управления полиции охраны (младшего инспектора и полицейского-водителя) задержали 6 апреля при получении 400 долларов, ставших последней частью суммы в 1150 долларов, получение которой удалось задокументировать. При этом выяснилось, что копы заставляли задержанного торговать наркотиками, которые они ему предоставят.

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики Facebook / ГБР

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (сбыт наркотиков группой лиц) и по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики Facebook / ГБР

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики Facebook / ГБР

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики Facebook / ГБР

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики Facebook / ГБР

В Одессе копы требовали от дилера продавать их наркотики Facebook / ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе задержали известного "вора в законе" Автандила Кобешавидзе, известного под прозвищем Авто Копала. Он приехал в Украину из России, где за статус в криминальной иерархии предусмотрена уголовная ответственность.

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