В Одессе копы поймали 4 лошадей: что случилось. Видео

В Одессе на проспекте Свободы ранним утром 3 декабря патрульные обнаружили 4 лошадей, которые брели вдоль проезжей части.

Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Одесской области в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Копы начали поиски хозяина животных. Оказалось, что лошади принадлежат женщине, живущей неподалеку. Одесситка сама направилась на их поиски. Она рассказала, что кони были привязаны у нее во дворе, но каким-то образом отвязались и ушли.

Женщина поблагодарила инспекторов за помощь и забрала скакунов домой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на перекрестке улиц Большой Арнаутской и Преображенской девушки на двух лошадях возле пешеходного перехода пустили лошадей галопом в людей. В результате инцидента пострадала женщина.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!