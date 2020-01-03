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3 января • обновлено в 13:48
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В Одессе копы поймали 4 лошадей: что случилось. Видео

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В Одессе на проспекте Свободы ранним утром 3 декабря патрульные обнаружили 4 лошадей, которые брели вдоль проезжей части.

Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Одесской области в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Копы начали поиски хозяина животных. Оказалось, что лошади принадлежат женщине, живущей неподалеку. Одесситка сама направилась на их поиски. Она рассказала, что кони были привязаны у нее во дворе, но каким-то образом отвязались и ушли.

Женщина поблагодарила инспекторов за помощь и забрала скакунов домой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на перекрестке улиц Большой Арнаутской и Преображенской девушки на двух лошадях возле пешеходного перехода пустили лошадей галопом в людей. В результате инцидента пострадала женщина.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
полиция новости Одессы
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