В Одессе копы ограбили фирму во время обыска: выходка попала на видео

В Одессе полицейские во время обыска обокрали предприятие, воспользовавшись тем, что на нем трудоустроены незрячие люди. Но копы не заметили видеокамеру, которая это зафиксировала.

После проведения следственных действий в помещениях фирмы "ДЕС-ГРУПП", производящей охранные пломбы, там не досчитались скотча, кусачек и набора шестигранников. Видеозапись действий сотрудников правоохранительных органов "при исполнении" опубликовала РЕДАКЦІЯ (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, на видео зафиксирован диалог следователя Виктории Соколюк с коллегами, которые обсуждают, что можно украсть.

"Так, что мне еще нужно? Чайник у меня есть, колонка есть..." – рассуждает на видео следователь полиции. При этом другой полицейский, признается, что нашел еду и съел ее и высказывает опасения, что тайное станет явным.

"А они на нас не обидятся, что мы обожрали их?" – интересуется правоохранитель. На что Виктория Соколюк заявляет, что ей "пох***й".

Видео обрывается на моменте, когда полицейские видят камеру и ломают ее.

Отметим, что "операция обыск" состоялась еще 20 января. Следователь Киевского отдела полиции Соколюк, по согласованию с прокурором местной 4-й прокуратуры Александром Гольбартом, вместе с другими правоохранителями пришла обыскивать предприятие "ДЕС-ГРУПП". Это произошло после обращения в полицию фирмы "Охранные пломбы GST" (прямой конкурент "ДЕС-ГРУПП") о, якобы, нарушенных авторских правах и незаконном использовании патента. А после обыска с предприятия "ДЕС-ГРУПП" было вывезено оборудование и продукция на 1,5 миллиона гривен, и только затем суд запретил арестовывать это имущество, обязав следователя вернуть его собственнику.

Возврат в полном объеме так и не состоялся. Тогда в соц-сетях была высказана версия о том, обыск - это "заказ" от конкурента, который опасается утратить рыночную монополию. Причем весь процесс курирует прокурор Александр Гольбарт, о чем вряд ли не знает прокурор области Максим Выхор. Добавим, что в 2016 году прокурор Гольбарт задерживался сотрудниками военной прокуратуры и СБУ по подозрению во взяточничестве. Как тогда писали СМИ - у задержанного были "изъяты меченые купюры".

Как сообщал OBOZREVATEL, в суд поступило обвинительное заключение в отношении троих одесских полицейских, жестоко избивших задержанного. Они пытали его и сломали ребра, из-за чего у мужчины развился правосторонний пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости).

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