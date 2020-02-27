В Одессе патрульные разыскали и оштрафовали автохама, который в час пик на 20 минут бросил свой Nissan X-Trail прямо на проезжей части улицы Ришельевской.

Из-за этого образовался серьезный затор. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчина, решив свои дела, сел в машину и уехал.

Отметим, что ранее кадры с нарушителем в сети разместила муниципальная служба видеонаблюдения "Центр 077".

Автохама разыскали через несколько дней и оштрафовали на 510 гривен.

В Одессе копы наказали автохама, бросившего авто на дороге "Центр 077"

В Одессе копы наказали автохама, бросившего авто на дороге Патрульная полиция в Одесской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, автохам из Одессы, едва не задавивший ребенка в коляске, разгневал сеть. Водитель, паркуясь, чуть не смял маму с ребенком.

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