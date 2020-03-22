Главная Новости
22 марта • обновлено в 11:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Одессе из-за карантина отменяют льготный проезд в общественном транспорте. Видео

379
Читать материал на украинском

В Одессе с понедельника, 23 марта, на период карантина будет отменен льготный проезд в маршрутках, трамваях и троллейбусах.

Об этом в своем видеообращении сообщил вице-мэр Павел Вугельман (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Такие меры вводятся исключительно на период карантина. Мы призываем людей, особенно пожилого возраста, оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом", – сказал Вугельман.

По состоянии на 09.00 22 марта в Одессе и области нет официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

По данным ОГА, в городской инфекционной больнице находятся 14 пациентов с подозрением на заболевание. У них отобраны анализы, которые направлены в бактериологическую лабораторию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе священники с иконой объехали город, чтобы спасти его от коронавируса.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одесса Происшествия

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги