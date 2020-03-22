В Одессе из-за карантина отменяют льготный проезд в общественном транспорте. Видео

В Одессе с понедельника, 23 марта, на период карантина будет отменен льготный проезд в маршрутках, трамваях и троллейбусах.

Об этом в своем видеообращении сообщил вице-мэр Павел Вугельман (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Такие меры вводятся исключительно на период карантина. Мы призываем людей, особенно пожилого возраста, оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом", – сказал Вугельман.

По состоянии на 09.00 22 марта в Одессе и области нет официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

По данным ОГА, в городской инфекционной больнице находятся 14 пациентов с подозрением на заболевание. У них отобраны анализы, которые направлены в бактериологическую лабораторию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе священники с иконой объехали город, чтобы спасти его от коронавируса.

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