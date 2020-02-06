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7 февраля • обновлено в 08:05
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В Одессе иностранец устроил стрельбу из-за ссоры на дороге

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Одесские правоохранители задержали уроженца Кавказа, который попытался решить дорожный конфликт стрельбой из пистолета.

В результате инцидента, который произошел в Приморском районе Одессы, никто не пострадал. По факту хулиганства начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

Полицейские Одессы задержали стрелка-иностранца

Полицейские Одессы задержали стрелка-иностранца

ГолосUA

Спор между 27-летним водителем автомобиля "Hyundai Accent" и водителем микроавтобуса "Mercedes Sprinter" произошел на улице Генуэзской из-за непредоставления микроавтобусом преимущества в проезде по круговой развязке.

Пока оба водителя решали, кто из них прав, пассажир автобуса выстрелил в бампер автомобиля оппонента, после чего вместе с водителем покинул место происшествия. О стрельбе в полицию сообщил водитель легковушки.

Оперативники Шевченковского отделения полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 22-летний гражданин одной из стран Закавказья, проживающий в Одессе.

Было установлено, что мужчина уже является фигурантом уголовного производства по факту разбоя и сейчас находится под домашним арестом. По месту жительства мужчины полицейские провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли два пистолета травматического действия. Их направили на экспертизу.

В рамках начатого производства по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство") правонарушителю сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе полиция предотвратила вооруженные разборки.

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Украина Одесса
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новости Одессы
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