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19 марта • обновлено в 14:51
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В Одессе иностранец убил мужчину после ссоры в сквере. Фото, видео

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В Одесском сквере убили мужчину, ударив его ножом в шею. По подозрению в совершении преступления полиция задержала иностранца.

Трагедия случилась в ходе совместного распития мужчинами спиртного, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Своего убийцу жертва узнала за несколько часов перед смертью. Мужчины познакомились в районе ЖД вокзала и решили вместе выпить в Стеросенном сквере.

Во время распития между собутыльниками возникла ссора, в результате чего один из мужчин ударил другого ножом в область шеи. После этого преступник скрылся. Прохожие вызвали потерпевшему "скорую", но прибывшие медики констатировали смерть.

В течение нескольких часов правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний уроженец Кавказа. При обыске у него изъяли окровавленный нож. Свою вину задержанный не отрицал, но пояснить мотив убийства не смог.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы. До избрания судом меры пресечения иностранного гостя поместили в изолятор временного содержания.

В Одессе иностранец убил мужчину после ссоры в сквере

В Одессе иностранец убил мужчину после ссоры в сквере

ГУНП в Одесской области

В Одессе иностранец убил мужчину после ссоры в сквере

В Одессе иностранец убил мужчину после ссоры в сквере

ГУНП в Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины прекратила деятельность интернет-агитатора из Одессы, который распространял фейки о коронавирусе COVID-19 и пропагандировал сепаратизм. Оперативники спецслужбы установили, что одессит не только распространял ложную информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению границ страны

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Украина Одесса
Теги
убийство новости Одессы
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