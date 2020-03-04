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4 марта • обновлено в 16:51
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В Одессе и Запорожье СБУ поймала фанатов "Новороссии"

3.2т
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Двух интернет-агитаторов, которые призывали к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности Украины, СБУ выявила в Одессе и Запорожье.

По данным следствия, они регулярно размещали деструктивные материалы на своих страницах в российских соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Агитаторы призывали к свержению конституционного строя, пропагандировали идеи насильственной федерализации и выхода южных областей из состава Украины. Также они поддерживали идею создания так называемой "Новороссии".

В качестве контента они использовали материалы из пропагандистських интернет-изданий страны-агрессора и сайтов боевиков псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".

Во время обысков у фигурантов дела оперативники обнаружили улики, подтверждающие их противоправную деятельность – гаджеты и компьютеры с запрещенными материалами.

Одесситу объявили о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захват государственной власти). Она предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Действия жителя Запорожья квалифицировали по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины). Наказание за эту статью – до 3 лет тюремного заключения.

В Одессе и Запорожье СБУ поймала фанатов "Новороссии"

В Одессе и Запорожье СБУ поймала фанатов "Новороссии"

ssu.gov.ua/ua

В Одессе и Запорожье СБУ поймала фанатов "Новороссии"

В Одессе и Запорожье СБУ поймала фанатов "Новороссии"

ssu.gov.ua/ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Приморский суд Одессы отправил под домашний арест преподавателя училища искусств и культуры имени Данькевича. Его подозревают в призывах отделить южные регионы страны от Украины.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
Служба безопасности Украины новости Одессы
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Махно Володимир
Махно Володимир
зачистка русских питоров продолжается.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
просто они за историческую правду, справедливость и полную декоммунизацию Украины... их надо наградить...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
В общем хoхлов будут опять менять на хoхлов.
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