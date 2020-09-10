В Одессе и области закончились все экспресс-тесты на коронавирус

В Одессе на области не хватает тестов для диагностики COVID-19.

В Одесской области закончились тесты на выявление коронавируса. Поэтому подтвердить диагнозы медики теперь не могут.

Об этом рассказал представитель Лабораторного центра Минздрава Украины на Одесщине Сергей Дементьев, передает ТСН. Он подчеркнул, что это общенациональная проблема.

По словам специалиста, по состоянию на утро 10 сентября в Одессе и области зарегистрирован 41 случай инфицирования COVID-19. И такая статистика связана не со спадом болезни, а с отсутствием тест-систем и реагентов.

Дементьев пояснил, что даже тот 41 случай подтверждали в частных лабораториях. Тогда как в государственных лаборантам не на чем работать.

"Деньги на тест-системы и реагенты есть, но поставщики не могут в достаточном объеме предоставить необходимое, это общенациональная проблема", – сказал он.

Отметим, что согласно данным СНБО, за последние сутки в Одесской области подтвердили 47 случаев инфицирования COVID-19, от осложнений болезни умерли два человека, а 39 выздоровели. Всего в области зафиксировано 8874 заражения коронавирусом, из них 6628 – активные больные.

Ситуация с COVID-19 в Одесской области. СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской областной государственной администрации настояли на усилении карантина в регионе из-за распространения коронавируса. В частности, власти обратились в комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для возвращения "апрельского" карантина.

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