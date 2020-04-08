Главная Новости
8 апреля • обновлено в 16:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды. Фото, видео

887
Читать материал на украинском

Из Одесского СИЗО "собирается" выйти на свободу главарь разбойной банды, совершившей в Одессе более 10 нападений. Гражданину России Гамзату Салманову, разыскиваемому в РФ за убийство, апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Такое решение приняли судьи Наталья Гридина, Александр Кравец и Виталий Мандрик, пишет Dumskaya. (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По информации издания, в следственном изоляторе ожидают подвоза судебного решения.

35-летний Гамзат Салманов был задержан с сообщниками в марте этого года по подозрению в организации более 10 разбойных нападений.

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды

Dumskaya

Банда действовала в Одессе, выбирая жертв среди подвыпивших посетителей ночных клубов, которых ожидали на улице. Один из разбойников подходил к жертве и, сделав вид, что принял за знакомого, обнимал или жал руку. В это время другие сообщники окружали жертву и отводили подальше. Затем, угрожая оружием и физической расправой, бандиты отнимали деньги и телефоны.

Главарь и еще 10 членов его банды были задержаны сотрудниками стратегических расследований Нацполиции. В Одессе прошли 14 обысков, в результате которых были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, граната и отнятое у жертв имущество.

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды

ГУНП в Одесской области

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды

ГУНП в Одесской области

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды

ГУНП в Одесской области

В Украину Гамзат Салманов въехал примерно полтора года назад нелегально из России, где состоит в розыске по подозрению в убийстве, вымогательстве и разбое в составе ОПГ.

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды

Dumskaya

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды

ГУНП в Одесской области

При задержании в Одессе подозреваемый предоставил паспорт гражданина Украины на имя Минеско Владимира Константиновича 1991 года рождения, выданный в Суворовском районе Одессы. Позже было установлено, что документ получен на основании ложной информации и, скорее всего, за взятку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе задержали известного "вора в законе" Автандила Кобешавидзе, известного под прозвищем Авто Копала. Он приехал в Украину из России, где за статус в криминальной иерархии предусмотрена уголовная ответственность.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одесса Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1668.

    Вылечились: 35. Умерли: 52.

  • В мире заболели почти 1,4 миллиона человек, погибли – более 80 тысяч.

  • Ученые нашли вещество, блокирующее коронавирус.

  • Кабмин заявил, что карантин могут продлить до начала мая, в апреле смягчать правила не будут.

  • В Украине запустят общественный транспорт: инфекционист назвала условие.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги