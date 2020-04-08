В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды. Фото, видео

Из Одесского СИЗО "собирается" выйти на свободу главарь разбойной банды, совершившей в Одессе более 10 нападений. Гражданину России Гамзату Салманову, разыскиваемому в РФ за убийство, апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Такое решение приняли судьи Наталья Гридина, Александр Кравец и Виталий Мандрик, пишет Dumskaya. (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По информации издания, в следственном изоляторе ожидают подвоза судебного решения.

35-летний Гамзат Салманов был задержан с сообщниками в марте этого года по подозрению в организации более 10 разбойных нападений.

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды Dumskaya

Банда действовала в Одессе, выбирая жертв среди подвыпивших посетителей ночных клубов, которых ожидали на улице. Один из разбойников подходил к жертве и, сделав вид, что принял за знакомого, обнимал или жал руку. В это время другие сообщники окружали жертву и отводили подальше. Затем, угрожая оружием и физической расправой, бандиты отнимали деньги и телефоны.

Главарь и еще 10 членов его банды были задержаны сотрудниками стратегических расследований Нацполиции. В Одессе прошли 14 обысков, в результате которых были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, граната и отнятое у жертв имущество.

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды ГУНП в Одесской области

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды ГУНП в Одесской области

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды ГУНП в Одесской области

В Украину Гамзат Салманов въехал примерно полтора года назад нелегально из России, где состоит в розыске по подозрению в убийстве, вымогательстве и разбое в составе ОПГ.

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды Dumskaya

В Одессе хотят выпустить из СИЗО главаря опасной банды ГУНП в Одесской области

При задержании в Одессе подозреваемый предоставил паспорт гражданина Украины на имя Минеско Владимира Константиновича 1991 года рождения, выданный в Суворовском районе Одессы. Позже было установлено, что документ получен на основании ложной информации и, скорее всего, за взятку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе задержали известного "вора в законе" Автандила Кобешавидзе, известного под прозвищем Авто Копала. Он приехал в Украину из России, где за статус в криминальной иерархии предусмотрена уголовная ответственность.

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