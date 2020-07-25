В Одессе главаря опасной банды похитителей выпустили из-под стражи

В Одессе под домашний арест отпустили подозреваемого лидера банды Магомеда Айдамирова, обвиняемого в похищениях людей и вымогательстве денег за их освобождение.

Решение 24 июля принял Киевский районный суд Одессы, передает "Страна". Вместе с Айдамировым в зале суда были освобождены еще трое вероятных участников банды. Это Халид Абазов, Юрий Поляков и Евгений Клименко.

Как пишет издание, в банду якобы входили национал-радикалы, а также чеченцы, часть из которых ранее служила в спецподразделениях Чеченской республики.

Фигурантов дела отпустили при том обстоятельстве, что пострадавшие – похищенные предприниматели – уже три года находятся под государственной охраной, так как им неоднократно присылали угрозы.

Подозреваемых задержали в Одессе в 2018 году. Еще четыре участника банды находятся в межгосударственном розыске.

В числе похищенных бандой – 61-летний одесский предприниматель Юрий Ю., учредитель местной строительной фирмы "Обрий". Похитители требовали от него 250 тысяч долларов, а потом снизили сумму до 200 тысяч. Одессит просидел в плену бандитов 48 суток.

Известно, что гражданин России Магомед Айдамиров является племянником криминального авторитета Султана Айдамирова, банда которого действовала в Одессе в начале 2000-х.

В состав банды входило 15 человек. С 2015 по 2017 годы злоумышленники похитили более десятка человек. Во время обысков у Айдамирова и его вероятных сообщников нашли большое количество оружия и взрывчатки.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины задержала в Одессе членов межэтнической группировки, которая пыталась похитить местного бизнесмена. Руководил ею вор в законе по прозвищу "Лоту Гули".