Авиалайнер рейса PQ 7120 перевозчика SkyUp, который утром 28 января направлялся из Шарм-эль-Шейха в Киев, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту "Одесса". Причем пассажирам стало об этом известно далеко не сразу.

Пассажиры 1,5 часа ждали разрешения ситуации в салоне лайнера, пишет "Ракурс" (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"При этом никакой конкретной информации экипаж им не предоставлял. На онлайн-табло столичного аэропорта было указано, что самолет прибыл в "Борисполь" в 11:15. На сайте одесского аэропорта никакой информации о прилете или отправке этого борта не было. В то же время перевозчик писал, что рейс прибудет в "Борисполь" в 12:55, но не уточнял, где в тот момент находился самолет", – сообщили пассажиры и ожидающие их.

В Одессе экстренно сел самолет из Египта: люди оказались в "плену" racurs.ua

В Одессе экстренно сел самолет из Египта: люди оказались в "плену" racurs.ua

Получить информацию о ситуации от представителей справочных служб аэропортов не удалось. Однако после звонков в "Борисполь" данные на тамошнем онлайн-табло изменились: рейс уже ожидали в 14:00.

В Одессе экстренно сел самолет из Египта: люди оказались в "плену" racurs.ua

В Одессе экстренно сел самолет из Египта: люди оказались в "плену" racurs.ua

В Одессе экстренно сел самолет из Египта: люди оказались в "плену" racurs.ua

Как сообщили пассажиры, около 12:30 их информировали о подготовке к вылету из Одессы в Киев после проведения дозаправки.

Как сообщили в пресс-службе одесского аэропорта, в 12:50 борт рейса PQ 7120 поднялся в небо и взял курс на Киев. В 13:30 лайнер успешно приземлился в столичном аэропорту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесском аэропорту сотрудники СБУ вскрыли механизм вымогательства взяток таможенниками у коммерсантов за беспрепятственный провоз товаров. Оперативники установили, что сотрудники таможенного поста систематически вымогали деньги за оформление одежды, которую бизнесмены ввозили из стран Ближнего Востока.

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