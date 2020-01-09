В Одессе экс-чиновнику простили взятку и драку с полицией: подробности

В Одессе бывшего чиновника Малиновской райадминистрации, который при получении взятки избил сотрудницу милиции, не могли осудить 10 лет.

В итоге ему удалось избежать наказания из-за истечения срока давности дела. Об этом сообщило издание 368.media.

История началась в апреле 2009 года. Сотрудник отдела контроля самовольного строительства требовал 3 000 долларов у одессита, чтобы "закрыть глаза" на незаконное расширение балкона.

Его задержали при получении денег в служебном кабинете, при этом чиновник устроил драку с оперативниками. Одна из сотрудниц получила сотрясение мозга и другие повреждения.

В суде, который тянулся 10 лет, взяточник свои вину не признавал и утверждал, что деньги ему подкинули. В итоге суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, но тут же отпустил из-за истечения срока давности дела.

В Одессе экс-чиновнику простили взятку и драку с полицией informator.ua (Иллюстрация)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Новомосковске Днепропетровской области сотрудников государственного кадастра поймали на крупной взятке.

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