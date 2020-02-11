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11 февраля • обновлено в 13:59
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В Одессе едва не сгорел троллейбус с людьми. Видео

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В Одессе на улице Мариинской 11 февраля произошло замыкание контактной сети во время движения троллейбуса с людьми.

Очевидцы увидели пламя и искры. Об этом сообщили в телеграм-канале Одесса info (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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В результате ЧП никто не пострадал. Пассажиров экстренно эвакуировали из транспортного средства.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе водитель троллейбуса жестоко избил пассажира – сначала в салоне, а после того, как потерпевший вышел из транспорта, пошел за ним и "добивал" на улице.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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