В Одессе едва не сгорел троллейбус с людьми. Видео

В Одессе на улице Мариинской 11 февраля произошло замыкание контактной сети во время движения троллейбуса с людьми.

Очевидцы увидели пламя и искры. Об этом сообщили в телеграм-канале Одесса info (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате ЧП никто не пострадал. Пассажиров экстренно эвакуировали из транспортного средства.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе водитель троллейбуса жестоко избил пассажира – сначала в салоне, а после того, как потерпевший вышел из транспорта, пошел за ним и "добивал" на улице.

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