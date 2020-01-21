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21 января • обновлено в 10:02
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В Одессе двое детей отравились угарным газом: что случилось

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В Одессе в квартире на проспекте Шевченко двое детей отравились угарным газом.

9-летняя девочка и 6-летний мальчик доставлены в реанимацию. Они находились дома вместе с матерью. Женщина не пострадала. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источник в полиции.

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Причиной ЧП стала неисправная газовая колонка, которая долго горела без вентиляции. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Одессе двое детей отравились угарным газом

В Одессе двое детей отравились угарным газом

cosmo-frost.ru (Иллюстрация)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе пьяный полицейский, находясь вне службы, сбил шлагбаум и совершил наезд на двух пешеходов. результате мужчину 1970 г.р. и женщину 1972 г.р. госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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