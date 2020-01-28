В Одессе дали неутешительный прогноз по сгоревшему колледжу

Восстановить сгоревшее здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не представляется возможным.

Такое мнение во время общения с журналистами выразил депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий. Об этом сообщает odessitua.com (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Конструкции памятника архитектуры доходного дома Асвадурова после пожара полностью утратили прочность. Поэтому здание остается только разобрать и отстроить заново – отметил Иваницкий.

Также мэр Одессы Геннадий Труханов потребовал от профильных служб как можно скорее решить вопрос с консервацией сгоревшего колледжа, чтобы можно было открыть автомобильное движение по улице Троицкой, которое было перекрыто после пожара в целях безопасности.

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