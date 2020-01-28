Восстановить сгоревшее здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не представляется возможным.
Такое мнение во время общения с журналистами выразил депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий. Об этом сообщает odessitua.com (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Конструкции памятника архитектуры доходного дома Асвадурова после пожара полностью утратили прочность. Поэтому здание остается только разобрать и отстроить заново – отметил Иваницкий.
Также мэр Одессы Геннадий Труханов потребовал от профильных служб как можно скорее решить вопрос с консервацией сгоревшего колледжа, чтобы можно было открыть автомобильное движение по улице Троицкой, которое было перекрыто после пожара в целях безопасности.
В Одессе дали неутешительный прогноз по сгоревшему колледжу
odessa.online
В Одессе дали неутешительный прогноз по сгоревшему колледжу
odessa.online
В Одессе дали неутешительный прогноз по сгоревшему колледжу
odessa.online
В Одессе дали неутешительный прогноз по сгоревшему колледжу
odessa.online
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 декабря масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
5 декабря около 18:00 из-под завалов достали первое найденное тело.
Одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
Власти Одессы выделили пострадавшим в пожаре на улице Троицкой из благотворительного фонда горсовета от 10 до 50 тыс. грн.
Чтобы избежать ответственности, начальник Главного управления ГСЧС по Одесской области Виктор Федорчак ушел в декрет, однако позднее все же был уволен.
21 декабря Кабмин Украины официально озвучил причину трагедии.
27 января Заводской районный суд Николаева 27 января отправил под ночной домашний арест экс-начальника Одесского областного управления ГСЧС Виктора Федорчука.
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