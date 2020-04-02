В Одессе будут судить преступную группу, присвоившую 7 миллионов гривен бюджетных средств, выделявшихся на помощь детям в Беляевской районе Одесской области.
В состав ОПГ, кроме организатора, входили чиновники и банковские работники, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По версии следствия, организатор схемы привлекла руководителя одного из отделов Управления социальной защиты населения райадминистрации и заместителя начальника территориальным отделением банка.
Далее организатор начала оформлять документы о рождении женщин ромской национальности вне медучреждений и дальнейшем рождении ими детей также вне медучреждений.
Среди прочего, организатор готовила документы для открытия банковских счетов и лично подавала в управление соцзащиты заведомо неправдивые данные для перечисления соцпомощи несуществующим матерям на несуществующих детей.
Перечисленные средства злоумышленники обналичивали в одном из территориальных отделений Ощадбанка. Таким образом преступники успели завладеть более чем 7 миллионами гривен бюджетных средств.
В Одессе чиновники пойдут под суд за кражу 7 млн грн у детей
tsn.ua
В настоящий момент правоохранители ведет расследование, в котором будет дана правовая оценка действиям остальных участников ОПГ, среди которых должностные лица медучреждения, местного ЗАГСа, районного отделения ГФС и местные чиновники.
Напомним, в начале февраля прокуратура обнародовала детали уголовного производства в отношение участников ОПГ, которая в течение двух лет присвоила 7 млн гривен бюджетных средств, которые предназначались для помощи 190 детям.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области группа неизвестных совершила разбойное нападение на частный дом местных предпринимателей. Разбойники были одеты в форму правоохранителей.
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