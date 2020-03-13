В Одессе банда вымогателей похитила жителя Николаева, которого заманили в ловушку под предлогом покупки у него автомобиля. Похитив мужчину, злоумышленники стали вымогать у него крупную сумму денег.

Злоумышленников удалось задержать, благодаря знакомым жертвы, которые сообщили в полицию, когда мужчина позвонил им, чтобы одолжить требуемую сумму, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

34-летнего жителя Николаева похитители пригласили в Одессу, представившись потенциальными покупателями его машины. По приезду мужчине предложили проехать на одну из местных СТО, якобы, для проверки исправности иномарки. Там его заперли в гараже и, угрожая расправой, потребовали 10 тысяч долларов.

Чтобы одолжить деньги, мужчина стал звонить знакомым. Они знали, куда именно и зачем он уехал, и, заподозрив неладное, сразу обратились в полицию. Злоумышленников быстро вычислили и задержали на месте преступления. Ими оказались трое иностранцев и один одессит. Возраст задержанных – от 33-х до 42-х лет.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 146 (похищение человека, до 5 лет тюрьмы) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство, до 7 лет тюрьмы) УК Украины. Все подозреваемые помещены в изолятор временного содержания до избрания им меры пресечения.

В Одессе банда взяла в плен доверчивого продавца авто Пресс-служба ГУНП в Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе автохам набросился с кулаками на велосипедиста, потому что тот "мешал" ему выехать с тротуара на проезжую часть.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!