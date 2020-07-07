В Одессе банда пыталась похитить бизнесмена. Кадры задержания

Служба безопасности Украины задержала в Одессе членов межэтнической группировки, которая пыталась похитить местного бизнесмена.

Руководил ею вор в законе по прозвищу "Лоту Гули", сообщается на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото и видео задержания, доскролльте до конца новости).

В Одессе задержали банду похитителей

Злоумышленники планировали похитить местного предпринимателя, а затем с помощью угроз убийством "выбить" из него деньги.

В спецслужбе подчеркнули, что в состав группировки входило более 10 жителей областного центра. Они создавали искусственные конфликтные ситуации и требовали деньги за их решение. В случае неуплаты злоумышленники угрожали насилием и физической расправой.

В Одессе задержали банду похитителей

Во время следственных действий по месту их проживания были обнаружены доказательства противоправной деятельности, которые направлены на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения задержанным и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности и других участников группировки.

В Одессе задержали банду похитителей

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